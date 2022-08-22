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22 августа, 10:13

Курс евро опустился ниже одного доллара

Курс евро упал до 0,999 евро за один доллар

Курс евро упал ниже одного доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 11:35 по московскому времени евро опускался на 0,30%, до 1,0003 доллара, а чуть ранее вовсе стоил 0,9998. В торгах с рублёвыми парами по состоянию на 13:00 по московскому времени европейская валюта составляет 59,5025 рубля, а американская — 59,63.

Перечислены факторы, которые действуют на курс рубля

Перечислены факторы, которые действуют на курс рубля

Ранее аналитик Михайлова заявила об ослаблении доллара США из-за снижения спроса. По словам эксперта, из-за введённых Западом рестрикций появились такие факторы поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объёмов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Все эти моменты также негативно сказываются на долларе и снижают его значимость на валютном рынке.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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