Курс евро опустился ниже одного доллара
Курс евро упал до 0,999 евро за один доллар
Курс евро упал ниже одного доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
К 11:35 по московскому времени евро опускался на 0,30%, до 1,0003 доллара, а чуть ранее вовсе стоил 0,9998. В торгах с рублёвыми парами по состоянию на 13:00 по московскому времени европейская валюта составляет 59,5025 рубля, а американская — 59,63.
Ранее аналитик Михайлова заявила об ослаблении доллара США из-за снижения спроса. По словам эксперта, из-за введённых Западом рестрикций появились такие факторы поддержки рубля, как значительное сокращение импорта, снижение объёмов перемещения трансграничного капитала и уменьшение туристического потока. Все эти моменты также негативно сказываются на долларе и снижают его значимость на валютном рынке.
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