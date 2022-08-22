Курс евро опустился ниже одного доллара

Курс евро упал ниже одного доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 11:35 по московскому времени евро опускался на 0,30%, до 1,0003 доллара, а чуть ранее вовсе стоил 0,9998. В торгах с рублёвыми парами по состоянию на 13:00 по московскому времени европейская валюта составляет 59,5025 рубля, а американская — 59,63.