На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг

В Москве на Поклонной горе развернули самый большой в стране российский флаг, пишет SHOT. Его длина — 40 метров, а ширина — 27 метров. Общий вес полотна составил порядка 300 кг.

Процедура развёртывания 40-метрового российского флага. Видео © SHOT

Впервые гигантский стяг презентовали в 2014 году, когда акция была внесена в Книгу рекордов и достижений РФ. С тех пор церемонию развёртывания флага проводят ежегодно.

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф