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22 августа, 09:59

На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг

<p>Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Обложка © Лайф</p>

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Обложка © Лайф

В Москве на Поклонной горе развернули самый большой в стране российский флаг, пишет SHOT. Его длина — 40 метров, а ширина — 27 метров. Общий вес полотна составил порядка 300 кг.

Процедура развёртывания 40-метрового российского флага. Видео © SHOT

Впервые гигантский стяг презентовали в 2014 году, когда акция была внесена в Книгу рекордов и достижений РФ. С тех пор церемонию развёртывания флага проводят ежегодно.

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф

Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф

Люди, Путин и медведь: Россияне в День флага рассказали, с чем ассоциируют родную страну

Люди, Путин и медведь: Россияне в День флага рассказали, с чем ассоциируют родную страну

Ранее самые маленькие жители Запорожской области поздравили всех россиян с Днём Государственного флага РФ. Малыши записали видеообращение, в котором прочитали стихотворение "Флаг России" крымского поэта и писателя Юрия Полякова.

Анатолий Симоненко

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