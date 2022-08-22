На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг
Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Обложка © Лайф
В Москве на Поклонной горе развернули самый большой в стране российский флаг, пишет SHOT. Его длина — 40 метров, а ширина — 27 метров. Общий вес полотна составил порядка 300 кг.
Процедура развёртывания 40-метрового российского флага. Видео © SHOT
Впервые гигантский стяг презентовали в 2014 году, когда акция была внесена в Книгу рекордов и достижений РФ. С тех пор церемонию развёртывания флага проводят ежегодно.
Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф
Момент развёртывания 40-метрового российского флага. Фото © Лайф
Ранее самые маленькие жители Запорожской области поздравили всех россиян с Днём Государственного флага РФ. Малыши записали видеообращение, в котором прочитали стихотворение "Флаг России" крымского поэта и писателя Юрия Полякова.