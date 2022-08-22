Малайзия арестовала российский танкер "Приморье" за якорную стоянку без разрешения

В воскресенье власти Малайзии арестовали российский танкер "Приморье", который остановился в 24 милях от берегов провинции Джохор в ожидании нового заказа. Как сообщает портал по морским перевозкам Maritime Bulletin, судно обвиняется в якорной стоянке на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения местных властей.

"Экипаж "Приморья" состоит из 21 россиянина — это 19 мужчин и две женщины. Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе", — рассказал РИА "Новости" главный редактор портала Михаил Войтенко.

Он отметил, что Морское правоохранительное агентство страны нередко арестовывает суда, которые встают на якорную стоянку вне территориальных вод Малайзии, но в пределах её исключительной экономической зоны.