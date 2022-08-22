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22 августа, 09:43

Дети Запорожья трогательно поздравили россиян с Днём Государственного флага

Самые маленькие жители Запорожской области поздравили всех россиян с Днём государственного флага РФ. Малыши записали видеообращение, в котором прочитали стихотворение "Флаг России" крымского поэта и писателя Юрия Полякова.

Поздравление с Днём государственного флага России. Видео © Telegram / Канал штаба "Мы вместе с Россией", Запорожская область

Ребята из разных городов и посёлков освобождённой территории зачитывали произведение по строчке. Оно завершается словами:

"Гордо реет в небе синем

Флаг надежды и мечты.

Флаг страны моей – России,

под которым – я и ты!"

Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днём флага

Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днём флага

Ранее Лайф рассказывал, что жители Норильска одними из первых поддержали акции в честь Дня флага России. Неравнодушные жители совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. И сегодня, в день праздника, триколор развернули на городском стадионе.

Обложка ©

Telegram / Канал штаба "Мы вместе с Россией", Запорожская область

Николь Вербер
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