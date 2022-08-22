Дети Запорожья трогательно поздравили россиян с Днём Государственного флага

Самые маленькие жители Запорожской области поздравили всех россиян с Днём государственного флага РФ. Малыши записали видеообращение, в котором прочитали стихотворение "Флаг России" крымского поэта и писателя Юрия Полякова.

Поздравление с Днём государственного флага России. Видео © Telegram / Канал штаба "Мы вместе с Россией", Запорожская область

Ребята из разных городов и посёлков освобождённой территории зачитывали произведение по строчке. Оно завершается словами:

"Гордо реет в небе синем Флаг надежды и мечты. Флаг страны моей – России, под которым – я и ты!"