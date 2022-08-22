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22 августа, 09:36

Российские военные поразили два украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР

Российские военные в ходе спецоперации на Украине поразили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ в районах населённых пунктов Кодема и Соледар Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах населённых пунктов Серебрянка и Маяки в Донецкой Народной Республике и Лиманы в Николаевской области", — сказал он.

Более того, бойцы ВС РФ ликвидировали два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Коробочкино и Чугуев в Харьковской области, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили склад бригады 102-й территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, где хранилось более 100 тонн дизельного топлива. Склад с горючим, необходимым для военной техники, находился в районе города Гуляйполе. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией ВКС России.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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