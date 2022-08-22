Российские военные уничтожили два танка и до 100 украинских бойцов в ДНР

ВС России уничтожили до 100 украинских боевиков в районе посёлка Зайцево, Артёмовска и Яковлевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцева, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов", — заявил генерал-лейтенант.

Он добавил, что в районе этих населённых пунктов российские военные также вывели из строя два танка Вооружённых сил Украины и 15 автомобилей.