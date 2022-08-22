ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2022, 09:18

Российские военные ликвидировали 50 бойцов ВСУ в Николаевской области

Российские военные ликвидировали 50 бойцов 28-й мехбригады ВСУ в Николаевской области

Российские ВС ликвидировали более 50 украинских военных и семь единиц бронетехники ударом по позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Лупарево в Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", — сказал он.

Кадыров показал видео из зачищенного от ВСУ посёлка Пески
Кадыров показал видео из зачищенного от ВСУ посёлка Пески

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 военных 66-й механизированной бригады ВСУ и "Правого сектора"* в районе населённого пункта Старые Терны в Марьинском районе Донецкой Народной Республики. Также там было уничтожено десять единиц военной техники.

*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage

ТАСС / Спринчак Валентин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar