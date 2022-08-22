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22 августа, 09:18

Российские военные ликвидировали 50 бойцов ВСУ в Николаевской области

Российские военные ликвидировали 50 бойцов 28-й мехбригады ВСУ в Николаевской области

Российские ВС ликвидировали более 50 украинских военных и семь единиц бронетехники ударом по позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Лупарево в Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 военных 66-й механизированной бригады ВСУ и "Правого сектора"* в районе населённого пункта Старые Терны в Марьинском районе Донецкой Народной Республики. Также там было уничтожено десять единиц военной техники.

*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Андрей Бражников

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