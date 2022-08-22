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Опубликовано 22 августа 2022, 09:15

ВКС России поразили пункт управления 102-й бригады теробороны ВСУ в Запорожье

Воздушно-космические силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Полтавка в Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

В результате уничтожено до 30 украинских бойцов и 14 единиц военной техники.

МО РФ: Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ
МО РФ: Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ

А 20 августа стало известно, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ, а также личный состав и военную технику противника в 187 районах.

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Александра Вишнякова
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