ВКС России поразили пункт управления 102-й бригады теробороны ВСУ в Запорожье

Воздушно-космические силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Полтавка в Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

В результате уничтожено до 30 украинских бойцов и 14 единиц военной техники.