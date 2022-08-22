Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов Himars ("Хаймарс") в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов "Хаймарс" в районе Каховки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, удалось сбить пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республике, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.