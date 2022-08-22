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Опубликовано 22 августа 2022, 09:29

Российские силы ПВО сбили в воздухе восемь снарядов Himars в районе Каховки

Российские силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов Himars в районе Каховки

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов Himars ("Хаймарс") в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов "Хаймарс" в районе Каховки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, удалось сбить пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республике, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.

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Ранее российские ВС ликвидировали более пятидесяти украинских военных и семь единиц бронетехники ударом по позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области.

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ТАСС / Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Николь Вербер
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