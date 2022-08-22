Российские силы ПВО сбили в воздухе восемь снарядов Himars в районе Каховки
Российские силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов Himars в районе Каховки
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов Himars ("Хаймарс") в районе Каховки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожено в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов "Хаймарс" в районе Каховки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, удалось сбить пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республике, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.
Ранее российские ВС ликвидировали более пятидесяти украинских военных и семь единиц бронетехники ударом по позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области.
ТАСС / Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press