Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами
Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике схроны ВСУ с большим количеством иностранного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Только за сутки военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе выполнения задач по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской Народной Республике обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований 12 схронов с большим количеством вооружения и боеприпасов", — рассказали в ведомстве.
В частности, речь идёт о бомбах ФАБ-250 и ФАБ-500, ПЗРК "Игла" и четырёх ракетах ПТУР "Конкурс". Были найдены и гранатомёты иностранного производства RPG-75М и 177 выстрелов к ним, две зарубежные 82-мм мины, а также другое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.
Ранее сотрудники Росгвардии и ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике изготовителя взрывных устройств. Он также помогал украинским военным и снимал на видео результаты обстрела мирных жителей.