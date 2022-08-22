НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 09:25

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами

Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике схроны ВСУ с большим количеством иностранного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Только за сутки военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе выполнения задач по проведению разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской Народной Республике обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований 12 схронов с большим количеством вооружения и боеприпасов", — рассказали в ведомстве.

В частности, речь идёт о бомбах ФАБ-250 и ФАБ-500, ПЗРК "Игла" и четырёх ракетах ПТУР "Конкурс". Были найдены и гранатомёты иностранного производства RPG-75М и 177 выстрелов к ним, две зарубежные 82-мм мины, а также другое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Росгвардия нашла крупный тайник с оружием ВСУ в Запорожье

Росгвардия нашла крупный тайник с оружием ВСУ в Запорожье

Ранее сотрудники Росгвардии и ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике изготовителя взрывных устройств. Он также помогал украинским военным и снимал на видео результаты обстрела мирных жителей.

Обложка ©

Официальный сайт Росгвардии

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров