Магазины обуви Crocs снова открылись в России

В России вновь открываются магазины обувного бренда Crocs, однако уже под управлением нового оператора. Речь идёт об ООО "Клэр", сообщает газета "Коммерсант".

Согласно данным сервиса "РБК Компании", компания, чьими учредителями являются Эрик Пети и Евгений Трегубенко, зарегистрирована 13 мая 2022 года. Как уточняется, первый владеет большей долей в 85%, оставшаяся же часть принадлежит второму. Трегубенко является совладельцем юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A для иностранных инвесторов.

Кроме того, газета обратила внимание, что в контактных данных к вакансиям в профиле "Крокс Си-Ай-Эс" появилась почта на домене claire.shoes. Известно, что под управление ООО "Клэр" перешёл магазин в московском ТЦ "Афимолл". Он уже возобновил работу, как и ещё один магазин в столичном "Метрополисе".

Как уточнил источник, близкий к Crocs в России, в беседе с газетой, передача российских магазинов под управление новому оператору действительно состоялась. Известно, что компания также будет работать с франчайзи. Однако, по его словам, россияне всё же не смогут приобретать товары онлайн, так как работа интернет-магазинов пока не обсуждалась.