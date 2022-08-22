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22 августа, 09:17

Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к сентябрьскому саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры государств обсудили развитие партнёрства и подготовку к сентябрьскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, а также подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении администрации президента.

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Ранее Путин обсудил с президентом Индонезии саммит G20 и продовольственную безопасность. Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Джоко Видодо в Россию.

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kremlin.ru

Александра Васильева

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