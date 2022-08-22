Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к сентябрьскому саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры государств обсудили развитие партнёрства и подготовку к сентябрьскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, а также подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении администрации президента.