Пушилин призвал относиться к фразе Зеленского о "последней черте" с определённым скепсисом

К заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о "последней черте" в переговорах России и Украины нужно относиться с определённым скепсисом. Как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, подобные высказывания от него приходилось слышать и ранее: похожая ситуация была со взятием Мариуполя.

"Стоит с определённым скепсисом относиться к словам Зеленского, потому что у него была возможность вести переговоры в "минском формате" и на других дипломатических площадках, чтобы не допустить того, что происходит сейчас, и чтобы одуматься и угомонить тех неонацистов, когда было это ещё возможно", — сообщил глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".