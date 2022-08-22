Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Правительство Новой Зеландии приняло новый пакет санкций против России, включив в чёрный список ещё 48 граждан РФ. Об этом объявила министр иностранных дел страны Наная Махута.

"Новая Зеландия введёт санкции против чиновников, назначенных Кремлём для управления оккупированными территориями Украины. Новые ограничительные меры направлены против политических и военных деятелей в администрациях Донецкой и Луганской областей, и они затрагивают 48 должностных лиц и одно юридическое лицо", — сказано в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.

Рестрикции вводятся в отношении тех, кто был назначен министрами и мэрами в данных областях или занял другие должности и "способствует интеграции этих регионов с Россией". Новый закон о санкциях в отношении Москвы, единогласно принятый Парламентом Новой Зеландии в марте, "предусматривает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и пересечение судами или самолётами границ Новой Зеландии", добавила Махута.