Страны ЕС перессорились после призыва Зеленского не давать визы россиянам
Welt: Зеленский расколол Европу призывом не давать визы россиянам
Европа раскололась на два лагеря после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить выдавать визы россиянам в страны ЕС. Об этом пишет Die Welt.
"Всё больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится всё громче, но Германия его блокирует", — отмечается в публикации.
Автор поясняет, что страны с "болезненными воспоминаниями" о советских временах требуют запретить визы для россиян, зато Германия, Франция, Нидерланды выступают против подобных ограничений.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.
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