Страны ЕС перессорились после призыва Зеленского не давать визы россиянам

Европа раскололась на два лагеря после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить выдавать визы россиянам в страны ЕС. Об этом пишет Die Welt.

"Всё больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится всё громче, но Германия его блокирует", — отмечается в публикации.