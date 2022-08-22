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22 августа, 09:16

Страны ЕС перессорились после призыва Зеленского не давать визы россиянам

Welt: Зеленский расколол Европу призывом не давать визы россиянам

Европа раскололась на два лагеря после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить выдавать визы россиянам в страны ЕС. Об этом пишет Die Welt.

"Всё больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится всё громче, но Германия его блокирует", — отмечается в публикации.

Автор поясняет, что страны с "болезненными воспоминаниями" о советских временах требуют запретить визы для россиян, зато Германия, Франция, Нидерланды выступают против подобных ограничений.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.

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Getty Images / Alexey Furman

Татьяна Миссуми

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