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Регион
Опубликовано 22 августа 2022, 09:34
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ВС РФ уничтожили за сутки 8 пунктов управления ВСУ, а также С-300 и "Бук-М1"

Российские войска за последние сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

Также были подавлены: радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Рогани Харьковской области, пусковая установка "Бук-М1" возле Курдюмовки в ДНР и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

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Как сообщалось, российские ВС ликвидировали более 50 украинских военных и семь единиц бронетехники ударом по позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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