ВС РФ уничтожили за сутки 8 пунктов управления ВСУ, а также С-300 и "Бук-М1"
Российские войска за последние сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.
Также были подавлены: радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Рогани Харьковской области, пусковая установка "Бук-М1" возле Курдюмовки в ДНР и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.
Как сообщалось, российские ВС ликвидировали более 50 украинских военных и семь единиц бронетехники ударом по позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ