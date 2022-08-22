Главы ДНР и ЛНР поздравили россиян с Днём Государственного флага

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник поздравили жителей России с Днём Государственного флага Российской Федерации. По словам Пушилина, для жителей ДНР это ценный и знакомый символ, так как под флагом РФ проходили "Русская весна" и референдум.

"Именно под ним мы встали на защиту своей земли и всего Русского мира. А сейчас флаг России гордо реет над освобождёнными исконно русскими землями, и с каждым днём всё больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной", — заявил Пушилин в телеграм-канале.

В свою очередь Леонид Пасечник отметил, что вид российского флага воодушевлял и давал силу жителям ЛНР на протяжении восьми лет.

"Сегодня реющий над освобождёнными населёнными пунктами российский стяг вызывает гордость за принадлежность к Русскому миру и вдохновляет на подвиги бойцов Народной милиции ЛНР, очищающих землю Донбасса от украинского неонацизма", — цитирует Пасечника телеграм-канал "Луганьмедиа".