Эксперт Пикин спрогнозировал "нарастание проблем" в Европе после роста цены на газ до $3000
Рост цены на газ в ЕС до $3000 — только начало всех проблем европейцев. Так в беседе с Лайфом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал сегодняшние данные торгов.
"Проблемы (в Европе. — Прим. Лайфа) только нарастают, и "Газпром" ещё раз показал, что проблемы с турбинами не только не решены — они ситуацию лишь ухудшают. Никто санкции в отношении турбин снимать не хочет", — отметил собеседник Лайфа.
Пикин объяснил, что позиции ЕС и России по турбине для "Северного потока" разные: европейцы готовы отдать агрегат в обмен на газ, но Москве нужны гарантии отмены технологических санкций, чтобы оборудование можно было эксплуатировать и ремонтировать без каких-либо ограничений.
По словам эксперта, рост цены на топливо — показатель того, что проблемы только усиливаются.
Напомним, цена на газ растёт на фоне скорой остановки единственной рабочей турбины "Северного потока". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, что топливо будет стоить $3000–4000 к концу года, но его прогноз сбылся раньше: уже сегодня в ходе торгов цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров.
ТАСС / dpa / Bodo Marks