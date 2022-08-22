Эксперт Пикин спрогнозировал "нарастание проблем" в Европе после роста цены на газ до $3000

Рост цены на газ в ЕС до $3000 — только начало всех проблем европейцев. Так в беседе с Лайфом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал сегодняшние данные торгов.

"Проблемы (в Европе. — Прим. Лайфа) только нарастают, и "Газпром" ещё раз показал, что проблемы с турбинами не только не решены — они ситуацию лишь ухудшают. Никто санкции в отношении турбин снимать не хочет", — отметил собеседник Лайфа.

Пикин объяснил, что позиции ЕС и России по турбине для "Северного потока" разные: европейцы готовы отдать агрегат в обмен на газ, но Москве нужны гарантии отмены технологических санкций, чтобы оборудование можно было эксплуатировать и ремонтировать без каких-либо ограничений.