Патрушев предрёк США скорый дефолт по внешнему долгу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что Вашингтон скоро может объявить дефолт по своему госдолгу. В сегодняшнем выступлении на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по видеосвязи он обратил внимание, что внешний долг США превысил $30 трлн, а Японии — приблизился к $10 трлн.

Согласно оценке Патрушева, "с учётом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — предупредил секретарь Совбеза.

Он также назвал основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители работающий в США и Европе "печатный станок". За время пандемии коронавируса произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Вашингтон напечатал 5,9 триллиона долларов, ЕС — 2,9 триллиона евро.