Патрушев предрёк США скорый дефолт по внешнему долгу
Секретарь Совбеза Патрушев предрёк США скорый дефолт по внешнему долгу
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что Вашингтон скоро может объявить дефолт по своему госдолгу. В сегодняшнем выступлении на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по видеосвязи он обратил внимание, что внешний долг США превысил $30 трлн, а Японии — приблизился к $10 трлн.
Согласно оценке Патрушева, "с учётом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".
"В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — предупредил секретарь Совбеза.
Он также назвал основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители работающий в США и Европе "печатный станок". За время пандемии коронавируса произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Вашингтон напечатал 5,9 триллиона долларов, ЕС — 2,9 триллиона евро.
А ранее президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что в Германии уровень инфляции ближайшей осенью может преодолеть отметку в 10% впервые с 1951 года.
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