Рискованные вложения: В чем стало опасно держать деньги На Мосбирже растёт объём торгов в юанях. При этом эксперты предупреждают о рисках обесценения этой валюты на 10% за ночь. Сложности появились и у ценных бумаг. Где сейчас можно потерять сбережения? 21 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Чем рискуют обладатели валютных сбережений

В последние месяцы у инвесторов заметно вырос интерес к юаню. На Мосбирже его доля составила уже 30% от всего объёма валютных торгов. Многие инвесторы стали присматриваться к юаню после того, как Центробанк объявил о продлении до марта 2023 года ограничений на снятие наличных долларов и евро. Ранее планировалось снять их в сентябре этого года.

— При покупке любой валюты на бирже сейчас надо учитывать серьёзные риски. В условиях мировой экономической нестабильности любые вложения как в юань, а равно и в доллар США, евро, фунт стерлингов, а тем более в другие экзотические валюты, представляются довольно опасным мероприятием. Традиционно даже в условиях экономической стабильности волатильность валют относительно друг друга очень большая. Но экономический кризис, начавшийся во время пандемии в 2020 году и усугубившийся в начале нынешнего года, приводит к стремительному изменению то в одну, то в другую сторону курсов всех валют в мире, — рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

По его мнению, рациональным было бы 60–80% своих накоплений (в зависимости от готовности к риску) оставить в рублях, а оставшуюся часть равномерно распределить в долларах США, евро и китайских юанях. Аналитик считает, что в долгосрочной перспективе такой высокий курс рубля не сохранится, так как он не выгоден экспортёрам. Поэтому Минфин и Центробанк могут в предстоящие месяцы провести валютные интервенции, что ослабит курс рубля.

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— В чём трудности сохранения наличного юаня или на депозитах в банках? Хотя китайская экономика и становится одним из мировых лидеров (по некоторым оценкам её можно считать № 1 в мире), однако она более ориентирована на экспорт. Центробанк страны, экономика которой ориентирована на экспорт, предпочитает ослаблять свою валюту. Поэтому Народный банк Китая проводит периодически неожиданные интервенции. Естественно, инвестор, приобретающий китайский юань для создания личных накоплений, должен предусматривать риск обесценения этой валюты на 10% — а порой и гораздо больше — за одну ночь, — предупредил Георгий Свирин.

Если делать относительные оценки, то токсичность доллара, евро, фунта, йены и франка завязана на санкциях стран-эмитентов против России. И, напротив, геополитические риски минимизированы в китайском юане и гонконгском долларе, а их ликвидность на бирже уже не уступает классическому доллару и евро. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его мнению, если и рассматривать валютные накопления, то приоритет лучше отдать депозитам в нацвалюте КНР. Ещё один вариант — присмотреться к облигациям российских компаний в юанях.

Какие ценные бумаги опасно покупать

Инвестиции всегда сопряжены с определённым уровнем риска, это рыночная норма. Менее рискованные инструменты — облигации, например, — дадут меньшую доходность. Более рискованные — акции компаний второго и третьего эшелонов, а также тех эмитентов, которые отказались от публикации финансовых данных в этом году, — стоит рассматривать осторожнее. Такую рекомендацию дал экономист, директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

— Сейчас можно потерять деньги практически везде, поскольку нестабильность и ожидания мирового кризиса только нарастают. Акции сырьевого и технологических секторов падают — одни на ожидании падения спроса, другие из-за ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. На российском рынке ценные бумаги даже крупнейших эмитентов потеряли очень много из-за санкций и падения экспорта. Вкладывать средства в иностранную валюту тоже не очень безопасно, так как снижение ожидает и евро, и юань, и доллар (который, впрочем, будет снижаться меньше на фоне всех остальных валют мира). В качестве защиты накоплений можно выбрать золотые и серебряные монеты: в условиях рецессии стоимость драгметаллов обычно растёт, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Также, по его оценкам, хорошие финансовые результаты, скорее всего, будут демонстрировать сектор ЖКХ (за счёт роста тарифов) и продуктовый ретейл (из-за вероятного увеличения инфляции осенью).

Фото © Shutterstock Где вы держите сбережения? 0 На рублёвом вкладе в банке. На вкладах в рублях и в валюте. На счетах, а также в ценных бумагах. У меня нет сбережений.

Авторы Нина Важдаева