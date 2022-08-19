С 1 сентября на топливном рынке начнётся атипичный сезон: Сколько будет стоить бензин в начале осени

Как правило, в России с наступлением осени бензин и дизель традиционно дорожают. Сейчас на рынке складывается нетипичная ситуация.

— Обычно осенью цены растут в пределах 1–2%. Но сейчас эти показатели могут быть другими. Так, есть вероятность, что начнут сказываться в стоимости топлива оптовые биржевые цены, — причиной будет некоторое снижение производства нефти в стране на фоне ограничений со стороны Европы. Чем меньше сырья, тем меньше его потребляют НПЗ, которые производят топливо. Ситуация профицита на внутреннем рынке, которая сложилась в конце весны – начале лета в России, завершится, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Однако, по его оценкам, стоимость топлива всё равно по году останется в рамках инфляции — такую динамику прогнозировало Минэнерго. Вероятнее всего, что в разных регионах в сентябре цены на бензин начнут понемногу расти.

Впрочем, по мнению многих экономистов, в этом году темпы роста цен будут ниже, чем раньше. Стоимость бензина если и вырастет, то незначительно.

— Внутренний рынок выглядит сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, форс-мажоров с поставками не ожидается. До конца года, с учётом что ничего остронегативного в секторе энергоносителей не произойдёт, ожидаем прироста цен на топливо в пределах 0,5% ежемесячно. Дешевле бензин и дизель стоить не могут. Примерно 2/3 их стоимости составляют акцизы, сборы и налоги, а они не сокращаются, — пояснил экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников считает, что в сентябре цены на бензин в рознице останутся стабильными. По его мнению, оптовые цены могут немного вырасти из-за сокращения бензинового демпфера и начала ремонтов на НПЗ. При этом рентабельность АЗС позволяет им пережить это повышение без увеличения цен, так как важнее сохранить объём продаж.

По дизелю, отметил Кирилл Мельников, ситуация иная: он, скорее всего, будет умеренно дорожать в рознице, как это происходит каждый сезон из-за перехода на использование зимнего дизтоплива. Но темпы роста цен в рознице будут небольшими, так как пока на рынке всё ещё есть профицит продукта.

— Сейчас в топливной рознице достаточно стабильная ценовая динамика с вполне предсказуемыми и закономерными факторами воздействия. Типичный для лета-осени повышенный спрос на дизель практически всегда обусловлен работой сельскохозяйственной техники в период обработки и уборки урожая. Как правило, к середине осени, по окончании страды, в розничную продажу поступают зимние виды дизельного топлива, имеющие более сложную структуру и из-за этого более дорогие, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В июле-августе в России вырос объём переработки нефти. За счёт этого можно ожидать незначительного снижения цен на внутреннем рынке.

Также увеличению внутреннего предложения (и некоторого снижения цены) может способствовать эмбарго на экспорт нефтепродуктов в ЕС с февраля следующего года. Такое мнение высказал портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Скрябин.

— В осенние месяцы можно ожидать умеренного повышения стоимости как бензина, так и дизеля на заправках. Это связано в том числе и с тем, что увеличились затраты на перевозку топлива. Однако резкого взлёта цен не должно произойти по двум причинам, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Во-первых, Минэнерго разрабатывает новые меры по субсидированию перевозок топлива. Эта мера осенью окажет мгновенный эффект и поможет сдержать стремление продавцов топлива заложить в цены свои расходы на оплату тарифов. Во-вторых, с 18 августа антимонопольное ведомство — ФАС — возобновляет совместную с территориальными органами работу штаба по контролю за ценами розничного сегмента моторного топлива.

— Последнее поможет предотвратить повышение цен на заправочных станциях, ведь их владельцы не будут готовы погрязнуть в судебных спорах с антимонопольщиками, которые в конечном итоге приведут к выплатам штрафов. В-третьих, не нужно забывать, что стоимость бензина и дизтоплива напрямую влияет на конечную стоимость товаров в магазинах. Поэтому власти постараются избежать нового витка разгона инфляции и не будут стремиться вызывать недовольство населения в непростой экономической обстановке. Возможно, нефтедобывающие и реализующие топливо компании получат налоговые льготы, либо они получат другие стимулы, что позволит сохранить цены на близких к текущим значениях, — считает Николай Переславский.

По его прогнозам, цена на дизельное топливо окажется в диапазоне от 54 до 56 рублей. А литр бензина в среднем по России будет стоить от 50,4 до 52 рублей. Напомним, что, по данным Росстата на 17 августа, средняя розничная цена дизтоплива в России за неделю с 8 по 15 августа выросла на четыре копейки, или на 0,07%. Она поднялась до 54,47 рубля за литр. Стоимость литра бензина за прошедшую неделю в среднем выросла на две копейки, или на 0,04%. Цена составляет 50,59 рубля за литр.