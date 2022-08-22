По маленьким кусочкам: Жители Казани создали флаг России из собственных селфи

День Государственного флага России регионы отмечают по-разному: от флешмобов до автопробегов. Творчески к празднованию подошли в Казани, где гости Кремлёвской набережной собрали триколор из множества маленьких фотографий. Об этом сообщает телеграм-канал "Люди Z".

Организаторы мероприятия сделали всё возможное, чтобы этот день запомнился гостям и жителям Казани, и у них это отлично получилось. Каждый посетитель Кремлёвской набережной смог внести небольшой, но значимый вклад в создание большого триколора. Из маленьких фотографий, которые делали и моментально печатали у стенда, они собирали флаг, на котором в итоге появились слова: "Свобода, мудрость, сила".