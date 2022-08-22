По маленьким кусочкам: Жители Казани создали флаг России из собственных селфи
Жители Казани собрали флаг России из множества маленьких фотографий
День Государственного флага России регионы отмечают по-разному: от флешмобов до автопробегов. Творчески к празднованию подошли в Казани, где гости Кремлёвской набережной собрали триколор из множества маленьких фотографий. Об этом сообщает телеграм-канал "Люди Z".
Акция в Казани ко Дню флага России. Видео © t.me / "Люди Z"
Организаторы мероприятия сделали всё возможное, чтобы этот день запомнился гостям и жителям Казани, и у них это отлично получилось. Каждый посетитель Кремлёвской набережной смог внести небольшой, но значимый вклад в создание большого триколора. Из маленьких фотографий, которые делали и моментально печатали у стенда, они собирали флаг, на котором в итоге появились слова: "Свобода, мудрость, сила".
Все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Акции проходят и за границей. Так, на Кипре развернули 53-метровый триколор в честь Дня флага России.
t.me / Люди Z