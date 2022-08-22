Игорь Юргенс уйдёт с поста президента трёх основных союзов страховщиков России

"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок", — заявил Юргенс.

Он отметил, что его пост имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются ещё должности в двух союзах, а также уточнил, что он планирует покинуть и их. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в отрасли, основным кандидатом на должность главы РСА и ВСС рассматривается Евгений Уфимцев.