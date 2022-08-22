НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 10:11

Игорь Юргенс уйдёт с поста президента трёх основных союзов страховщиков России

Игорь Юргенс объявил журналистам о решении покинуть пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок", — заявил Юргенс.

Он отметил, что его пост имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются ещё должности в двух союзах, а также уточнил, что он планирует покинуть и их. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в отрасли, основным кандидатом на должность главы РСА и ВСС рассматривается Евгений Уфимцев.

Новый президент РПЛ Алаев покинул РФС

Новый президент РПЛ Алаев покинул РФС

Ранее Лайф рассказывал, как президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию. Туда он направлялся, чтобы принять участие в Балтийском форуме, сопредседателем комитета которого и является.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров