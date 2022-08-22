В Петербурге "Волонтёры Победы" осветили в цветах триколора макет Медного всадника

Десятки людей собрались на Дворцовой площади в преддверии Дня государственного флага России, чтобы поздравить с праздником жителей всех уголков нашей бескрайней страны. Активисты и неравнодушные жители Петербурга растянули макет Медного всадника и подсветили его фонариками. А сверху с высоты птичьего полёта флешмоб снял квадрокоптер.

Люди, Путин и медведь: Россияне в День флага рассказали, с чем ассоциируют родную страну

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь Дня флага России. Участники флешмоба прикрепили к машинам российские флаги, видны также полотна с символом Z. Водители во время езды подают громкие сигналы. Примечательно, что в автопробеге участвуют автомобили белого, синего и красного цвета, которые следуют в строгой последовательности, не превышая скорости 40 километров в час.