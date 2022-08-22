Бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно

Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога и журналиста Дарьи Дугиной, привели в действие дистанционно. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом", — сказал он и добавил, что, предположительно, за внедорожником следили и контролировали его передвижение.