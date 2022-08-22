Бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно
Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога и журналиста Дарьи Дугиной, привели в действие дистанционно. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом", — сказал он и добавил, что, предположительно, за внедорожником следили и контролировали его передвижение.
Лайф напоминает, вчера ночью в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Как выяснилось впоследствии, в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположение, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Сам Александр Дугин позднее рассказал следователям об угрозах от украинских националистов, которым они с дочерью не придавали значения.
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