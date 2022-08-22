Власти Польши потребовали от всех членов ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Варшава требует от всех стран Европейского союза прекратить выдавать россиянам "шенгены". Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. В интервью местному радио он отметил, что республика уже на 80% ограничила выдачу туристических виз гражданам РФ.

"Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%", — сказал Шинковский в эфире Польского радио.

По его мнению, ввести ограничительную политику в вопросе выдачи виз на европейском уровне — это полностью правомерный шаг. Он напомнил, что эти особые привилегии гражданам РФ были предоставлены в соответствии с соглашением между ЕС и Россией в 1990-е годы. Однако сейчас договор должен быть расторгнут, считает Шинковский. Он отметил, что было бы хорошо, если бы все в Польше придерживались такого же мнения.

Категоричный настрой замглавы польского МИД разделяют не все. Так, бывший министр иностранных дел республики, депутат Европарламента Радослав Сикорский выступил против запрета выдачи туристических виз россиянам. По его мнению, "коллективная ответственность неэтична и контрпродуктивна".