Въездную стелу Херсона раскрасили в триколор ко Дню флага России

"Флаг нашего государства — это символ единения народов, это символ веры, победы, мужества. И большое количество людей под флагом нашего государства творят историю здесь и сейчас", — сказал депутат ГД РФ, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуммиссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Он предложил не забывать слова Николая I: "Где раз был поднят русский флаг, там он уже опускаться не должен". Депутат подчеркнул, что теперь Россия не бросит жителей освобождённых территорий. В Херсонской области День флага прошёл с праздничными мероприятиями. В Геническе для детей устроили викторины, интерактивные игры, конкурсы рисунка и аквагрим. После праздничного концерта жителей поздравили со сцены в Херсоне Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов, Родион Газманов и другие.