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22 августа, 10:34

Въездную стелу Херсона раскрасили в триколор ко Дню флага России

Ко Дню российского флага волонтёры гуманитарной миссии "Единой России" раскрасили в цвета триколора въездную стелу Херсона. Об этом рассказали в самой партии.

В Херсоне перекрасили стелу в цвета флага РФ. Видео © LIFE

"Флаг нашего государства — это символ единения народов, это символ веры, победы, мужества. И большое количество людей под флагом нашего государства творят историю здесь и сейчас", сказал депутат ГД РФ, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуммиссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Он предложил не забывать слова Николая I: "Где раз был поднят русский флаг, там он уже опускаться не должен". Депутат подчеркнул, что теперь Россия не бросит жителей освобождённых территорий. В Херсонской области День флага прошёл с праздничными мероприятиями. В Геническе для детей устроили викторины, интерактивные игры, конкурсы рисунка и аквагрим. После праздничного концерта жителей поздравили со сцены в Херсоне Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов, Родион Газманов и другие.

Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днём флага

Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днём флага

Ранее самые маленькие жители Запорожской области поздравили всех россиян с Днём Государственного флага РФ. Малыши записали видеообращение, в котором прочитали стихотворение "Флаг России" крымского поэта и писателя Юрия Полякова.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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