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22 августа, 10:38

"Этот шаг напрашивался": Юран заявил, что "Спартаку" нужны перемены

Юран заявил, что болельщики "Спартака" устали от происходящего в клубе при Федуне

Уход Леонида Федуна из "Спартака" был предсказуемым шагом, а сама команда нуждается в переменах. Об этом RT заявил экс-игрок клуба, бывший тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран.

"Наверное, у Леонида Арнольдовича имелось достаточно времени, чтобы привести команду к успеху. Наверняка жёсткое решение связано в том числе с тем, что она лишь раз при нём стала чемпионом России. Думаю, "Спартаку" нужны перемены и этот шаг напрашивался. Болельщики устали от происходящего, да и тренеров поменялось немало", — заявил Юран.

"Мечты иногда сбываются": Федун заявил, что остаётся болельщиком "Спартака" после ухода из клуба

"Мечты иногда сбываются": Федун заявил, что остаётся болельщиком "Спартака" после ухода из клуба

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.

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LIFE / Владимир Суворов

Шамиль Гаджиев

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