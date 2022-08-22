"Этот шаг напрашивался": Юран заявил, что "Спартаку" нужны перемены

Уход Леонида Федуна из "Спартака" был предсказуемым шагом, а сама команда нуждается в переменах. Об этом RT заявил экс-игрок клуба, бывший тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран.

"Наверное, у Леонида Арнольдовича имелось достаточно времени, чтобы привести команду к успеху. Наверняка жёсткое решение связано в том числе с тем, что она лишь раз при нём стала чемпионом России. Думаю, "Спартаку" нужны перемены и этот шаг напрашивался. Болельщики устали от происходящего, да и тренеров поменялось немало", — заявил Юран.