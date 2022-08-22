Смог от пожаров задержится в Москве минимум до выходных
Запах гари и смог задержатся в столичном регионе как минимум до конца рабочей недели. Всё из-за сложной пожарной обстановки, жары и отсутствия осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ветер юго-восточный, к концу недели он будет южный, и если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не всё время, но периодически", — цитирует Вильфанда "Интерфакс".
Вильфанд подчеркнул, что эффективно тушить лесные пожары в Рязанской области, дым от которых и накрыл Москву, мешают продолжающаяся жара, ветер и отсутствие осадков. При этом, по его словам, даже если возгорания потушат, очаги продолжат дымиться, и, соответственно, запах гари всё равно будет ощущаться.
"Вот если бы дождь пошёл, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и, более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30–33 градуса, на 7–8 градусов выше нормы, осадков не ожидается", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Напомним, сильный запах гари и смог жители Москвы заметили ещё утром 17 августа. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении огня в Рязанской области. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.