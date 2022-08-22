Смог от пожаров задержится в Москве минимум до выходных

Запах гари и смог задержатся в столичном регионе как минимум до конца рабочей недели. Всё из-за сложной пожарной обстановки, жары и отсутствия осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ветер юго-восточный, к концу недели он будет южный, и если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не всё время, но периодически", — цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Вильфанд подчеркнул, что эффективно тушить лесные пожары в Рязанской области, дым от которых и накрыл Москву, мешают продолжающаяся жара, ветер и отсутствие осадков. При этом, по его словам, даже если возгорания потушат, очаги продолжат дымиться, и, соответственно, запах гари всё равно будет ощущаться.