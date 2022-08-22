Школьники и студенты из Донбасса и с Украины будут получать образование в России бесплатно

Школьники и студенты, которые приехали на обучение в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, смогут получить образование бесплатно. Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ДНР, ЛНР и с Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов будут получать на бесплатной основе образование", — написала омбудсмен.

Она добавила, что на Украине дела с образованием обстоят не так хорошо. В новом учебном году ни в одном регионе на территории Незалежной киевские власти очную форму обучения вводить не планируют, так как значительная часть детей покинула страну. Москалькова отметила, что украинские военные используют здания школ и университетов для своих целей. Об этом говорят не только кадры, опубликованные в Интернете, но и данные британской организации Amnesty International. По мнению омбудсмена, используя учебные заведения для целей ВСУ, Киев не только нарушает международное право и нормы человеческой этики, но и лишает украинских детей будущего.