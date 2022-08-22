Политолог Дугин остаётся под наблюдением врача после трагической гибели дочери
За состоянием политолога Александра Дугина, дочь которого погибла при взрыве автомобиля, наблюдает врач, пишет РИА "Новости". Его состояние оценивается как стабильное.
"Вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача", — подтвердил источник агентства.
Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Сам Александр Дугин позднее рассказал следователям об угрозах от украинских националистов, которым они с дочерью не придавали значения.
ТАСС / Джавахадзе Зураб