Баттл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров
На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров
Момент развёртывания флага в Севастополе. Обложка © Предоставлена Лайфу
В Севастополе на мемориальном комплексе "Сапун-гора", на смотровой площадке у здания Диорамы в честь Дня Государственного флага РФ состоялась патриотическая акция "Флаг Родины". Об этом Лайфу рассказали в Музее обороны Севастополя и в музее-заповеднике "Херсоне-Таврическом".
Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу
Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу
В событии приняли участие свыше 100 человек, в том числе представители подразделения Росгвардии в Севастополе, городских Управлений Федеральной службы судебных приставов России, МЧС России и МВД России, а также Юнармии, "Волонтёров Победы" и волонтёров Крымского федерального университета имени Вернадского. Перед тем, как развернуть флаг, они возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.
Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу
Момент развёртывания флага в Севастополе. Видео © Предоставлено Лайфу
"Сохраняя память о героях и их подвигах, Музей обороны Севастополя на протяжении четверти века в рамках фестиваля "Знамёна Славы" представляет подлинные боевые знамёна частей и соединений – участников боёв за Севастополь", — заявила замдиректора по научной работе Музея обороны Севастополя Анна Селиванова.
По длине флаг превосходит развёрнутый на Поклонной горе в Москве стяг – 56 метров против 40 метров. А вот по ширине он ему уступает — 16 метров против 27 метров. Общая площадь триколора с Сапун-горы — 896 квадратов.