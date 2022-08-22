Баттл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

В Севастополе на мемориальном комплексе "Сапун-гора", на смотровой площадке у здания Диорамы в честь Дня Государственного флага РФ состоялась патриотическая акция "Флаг Родины". Об этом Лайфу рассказали в Музее обороны Севастополя и в музее-заповеднике "Херсоне-Таврическом".

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

В событии приняли участие свыше 100 человек, в том числе представители подразделения Росгвардии в Севастополе, городских Управлений Федеральной службы судебных приставов России, МЧС России и МВД России, а также Юнармии, "Волонтёров Победы" и волонтёров Крымского федерального университета имени Вернадского. Перед тем, как развернуть флаг, они возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Видео © Предоставлено Лайфу

"Сохраняя память о героях и их подвигах, Музей обороны Севастополя на протяжении четверти века в рамках фестиваля "Знамёна Славы" представляет подлинные боевые знамёна частей и соединений – участников боёв за Севастополь", — заявила замдиректора по научной работе Музея обороны Севастополя Анна Селиванова.