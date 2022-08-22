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22 августа, 11:21

Баттл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

<p>Момент развёртывания флага в Севастополе. Обложка © Предоставлена Лайфу</p>

Момент развёртывания флага в Севастополе. Обложка © Предоставлена Лайфу

В Севастополе на мемориальном комплексе "Сапун-гора", на смотровой площадке у здания Диорамы в честь Дня Государственного флага РФ состоялась патриотическая акция "Флаг Родины". Об этом Лайфу рассказали в Музее обороны Севастополя и в музее-заповеднике "Херсоне-Таврическом".

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

В событии приняли участие свыше 100 человек, в том числе представители подразделения Росгвардии в Севастополе, городских Управлений Федеральной службы судебных приставов России, МЧС России и МВД России, а также Юнармии, "Волонтёров Победы" и волонтёров Крымского федерального университета имени Вернадского. Перед тем, как развернуть флаг, они возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Момент развёртывания флага в Севастополе. Видео © Предоставлено Лайфу

"Сохраняя память о героях и их подвигах, Музей обороны Севастополя на протяжении четверти века в рамках фестиваля "Знамёна Славы" представляет подлинные боевые знамёна частей и соединений – участников боёв за Севастополь", — заявила замдиректора по научной работе Музея обороны Севастополя Анна Селиванова.

По длине флаг превосходит развёрнутый на Поклонной горе в Москве стяг – 56 метров против 40 метров. А вот по ширине он ему уступает — 16 метров против 27 метров. Общая площадь триколора с Сапун-горы — 896 квадратов.

На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг

На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг

Ранее активисты "Единой России" раздали более трёх тысяч флагов России в Мариуполе и Купянске.

Анатолий Симоненко

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