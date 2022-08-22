CNN: В ЕС опасаются, что консенсус по поддержке Украины может рухнуть из-за кризиса

Члены Евросоюза и Североатлантического альянса беспокоятся о том, что согласие по поводу поддержки Украины может рухнуть из-за роста цен, экономической рецессии и дефицита энергии. Об этом заявил обозреватель Люк МакГи в статье для телеканала CNN.

По его словам, европейские политики и дипломаты ежедневно думают о приближающихся холодах и нехватке российского топлива, доля которого в прошлом году составляла около 55% от всего импорта газа в страны ЕС. МакГи считает, что следующие месяцы станут самыми тяжёлыми для жителей Европы с начала 2022 года. Некоторым гражданам придётся выбирать, на что потратить средства: на еду или отопление дома. В связи с этим, подчеркнул аналитик, европейским лидерам будет всё сложнее оправдать расходы, которые идут "на поддержку далёкой страны". Ситуацию также ухудшает обеспокоенность тем, что запасы оружия, которое отправляется Киеву, постепенно заканчиваются, а мировая общественность начинает уставать от темы Украины.