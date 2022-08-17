Европейцам предрекли энергетический кризис грядущей зимой

Уже предстоящей зимой в Европе могут проявиться первые признаки энергетического кризиса. Такое мнение высказал Хайсам аль-Гайс, который с 1 августа вступил в должность генерального секретаря Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК).

"Мы видим признаки наступления этой зимой потенциального энергетического кризиса. Я не знаю, каким он будет", — приводит его слова агентство Bloomberg.

К основным признакам будущего энергетического кризиса Хайсам аль-Гайс отнёс, в частности, высокие цены на газ, электроэнергию в странах Европы. При этом он подчеркнул, что пока ещё рано говорить о "глобальной рецессии" в мире.