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17 августа, 13:31

Европейцам предрекли энергетический кризис грядущей зимой

Генсек ОПЕК заявил о признаках наступления энергетического кризиса уже зимой

Уже предстоящей зимой в Европе могут проявиться первые признаки энергетического кризиса. Такое мнение высказал Хайсам аль-Гайс, который с 1 августа вступил в должность генерального секретаря Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК).

"Мы видим признаки наступления этой зимой потенциального энергетического кризиса. Я не знаю, каким он будет", приводит его слова агентство Bloomberg.

К основным признакам будущего энергетического кризиса Хайсам аль-Гайс отнёс, в частности, высокие цены на газ, электроэнергию в странах Европы. При этом он подчеркнул, что пока ещё рано говорить о "глобальной рецессии" в мире.

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А ранее Лайф сообщал, что Евросоюзу предсказали смену власти из-за позиции Украины. Такое мнение озвучил чешский писатель Йозеф Буска. Он считает, что это произойдёт в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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