Европейцам предрекли энергетический кризис грядущей зимой
Генсек ОПЕК заявил о признаках наступления энергетического кризиса уже зимой
Уже предстоящей зимой в Европе могут проявиться первые признаки энергетического кризиса. Такое мнение высказал Хайсам аль-Гайс, который с 1 августа вступил в должность генерального секретаря Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК).
"Мы видим признаки наступления этой зимой потенциального энергетического кризиса. Я не знаю, каким он будет", — приводит его слова агентство Bloomberg.
К основным признакам будущего энергетического кризиса Хайсам аль-Гайс отнёс, в частности, высокие цены на газ, электроэнергию в странах Европы. При этом он подчеркнул, что пока ещё рано говорить о "глобальной рецессии" в мире.
А ранее Лайф сообщал, что Евросоюзу предсказали смену власти из-за позиции Украины. Такое мнение озвучил чешский писатель Йозеф Буска. Он считает, что это произойдёт в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.
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