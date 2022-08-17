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17 августа, 13:29

Полузащитника "Спартака" Мозеса прооперировали в Германии

Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес перенёс операцию после повреждения ахиллова сухожилия, которая прошла в Германии. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

"Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле", говорится в сообщении.

Футболист "Спартака" Мозес может покинуть Россию из-за жены

Футболист "Спартака" Мозес может покинуть Россию из-за жены

Добавим, что Мозес получил травму во время матча 4-го тура РПЛ против "Урала", который завершился победой красно-белых со счётом 2:0.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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