Полузащитника "Спартака" Мозеса прооперировали в Германии
Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес перенёс операцию после повреждения ахиллова сухожилия, которая прошла в Германии. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
"Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле", — говорится в сообщении.
Добавим, что Мозес получил травму во время матча 4-го тура РПЛ против "Урала", который завершился победой красно-белых со счётом 2:0.
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ФК "Спартак-Москва"