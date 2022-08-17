Полузащитника "Спартака" Мозеса прооперировали в Германии

Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес перенёс операцию после повреждения ахиллова сухожилия, которая прошла в Германии. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

"Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле", — говорится в сообщении.