Вяльбе заявила, что готова стать руководителем "Спартака"
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова стать одним из руководителей "Спартака" после ухода Леонида Федуна из клуба. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Со мной пока никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в "Спартак", я обязательно рассмотрю это предложение!" — заявила Вяльбе.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
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ТАСС / Сергей Фадеичев