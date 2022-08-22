В Ленобласти мужчина обстрелял подростков на мопедах из страйкбольного пулемёта
В Ленинградской области местный житель обстрелял подростков. Так мужчина решил усмирить сорванцов, которые повадились кататься на мопедах и нарушали тишину. Об этом пишет SHOT.
В Ленинградской области местный житель обстрелял шумных подростков на мопедах. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло в садоводстве "Кировец-3". Подростки веселились, катались и шумели, чем не на шутку разозлили принципиального мужчину, который привык добиваться своего. Недолго думая, он стал действовать решительно и взялся за оружие. В руки к нему попал ручной пулемёт M249 SAW американской армии, правда, страйкбольный. Стрелок вышел на дорогу и стал палить по шумной компании.
Однако такой способ решения проблем подросткам явно не понравился. Парни сразу схватились за телефоны и начали тыкать в лицо обидчику камерой, попутно снимая свои травмы. Говорят, больнее всего пришлось ногам. Также не забыли отметить и состояние стрелка, от которого сильно пахло перегаром. В итоге разбираться на место приехали сотрудники полиции.
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Telegram / SHOT