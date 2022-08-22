Российский триколор развернули у памятника "Комбат" в ЛНР

Государственный флаг страны на флагштоке у монумента подняли глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и руководитель исполнительного комитета общественного движения "Общероссийский народный фронт" в ЛНР Анна Ерёменко. После этого активисты развернули у подножия памятника триколор размером 15 квадратных метров.

"Россия всячески восемь лет поддерживала Луганскую Народную Республику. Это поддержка как материальная, так и моральная. Без поддержки народ бы не выжил и просто-напросто не справился с той бедой, которая случилась в 2014 году", — сказал Крамаренко и добавил, что акция является данью уважения "народу, который не остался в стороне" от произошедшего в Донбассе.