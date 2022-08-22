Российский триколор развернули у памятника "Комбат" в ЛНР
Активисты развернули флаг РФ у подножия памятника "Комбат" в ЛНР. Обложка © Луганский информационный центр
Молодёжь Луганской Народной Республики провела флешмоб у памятника "Комбат" Славяносербского района в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Государственный флаг страны на флагштоке у монумента подняли глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и руководитель исполнительного комитета общественного движения "Общероссийский народный фронт" в ЛНР Анна Ерёменко. После этого активисты развернули у подножия памятника триколор размером 15 квадратных метров.
"Россия всячески восемь лет поддерживала Луганскую Народную Республику. Это поддержка как материальная, так и моральная. Без поддержки народ бы не выжил и просто-напросто не справился с той бедой, которая случилась в 2014 году", — сказал Крамаренко и добавил, что акция является данью уважения "народу, который не остался в стороне" от произошедшего в Донбассе.
Все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.
Новости
"Всегда доброжелателен": Экс-капитан "Спартака" Глушаков назвал Федуна "настоящим мужиком"
сегодня в 11:45
Пора на поклон к "Газпрому": Болгария признала невозможность справиться без российского газа
сегодня в 11:45
Турчак заявил, что появление триколора в Донбассе олицетворяет возрождение Русского мира
сегодня в 11:42