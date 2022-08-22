НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 12:01

Российский триколор развернули у памятника "Комбат" в ЛНР

<p>Активисты развернули флаг РФ у подножия памятника "Комбат" в ЛНР. Обложка © <a href="https://lug-info.com/news/molodezhnye-aktivisty-razvernuli-flag-rf-u-podnozhiya-pamyatniku-kombat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Луганский информационный центр</a></p>

Активисты развернули флаг РФ у подножия памятника "Комбат" в ЛНР. Обложка © Луганский информационный центр

Молодёжь Луганской Народной Республики провела флешмоб у памятника "Комбат" Славяносербского района в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Государственный флаг страны на флагштоке у монумента подняли глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и руководитель исполнительного комитета общественного движения "Общероссийский народный фронт" в ЛНР Анна Ерёменко. После этого активисты развернули у подножия памятника триколор размером 15 квадратных метров.

"Россия всячески восемь лет поддерживала Луганскую Народную Республику. Это поддержка как материальная, так и моральная. Без поддержки народ бы не выжил и просто-напросто не справился с той бедой, которая случилась в 2014 году", — сказал Крамаренко и добавил, что акция является данью уважения "народу, который не остался в стороне" от произошедшего в Донбассе.

Батл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

Батл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

Все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.

Оксана Попова
  • Новости
  • Донбасс
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров