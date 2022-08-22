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22 августа, 11:45

"Всегда доброжелателен": Экс-капитан "Спартака" Глушаков назвал Федуна "настоящим мужиком"

Глушаков назвал неожиданным уход Федуна с поста главы "Спартака"

<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева, © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева, © ТАСС / Олег Бухарев

Бывший капитан московского "Спартака" и чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков в беседе с "Матч ТВ" поделился своими впечатлениями от знакомства с Леонидом Федуном.

"Всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик. Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления. И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон", — рассказал Глушаков.

По его мнению, уход Федуна с поста владельца "Спартака" стал неожиданным, однако его стоит поблагодарить за самые разные результаты и построенный собственный стадион красно-белых.

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Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России по футболу.

Шамиль Гаджиев

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