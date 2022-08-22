"Всегда доброжелателен": Экс-капитан "Спартака" Глушаков назвал Федуна "настоящим мужиком"

Бывший капитан московского "Спартака" и чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков в беседе с "Матч ТВ" поделился своими впечатлениями от знакомства с Леонидом Федуном.

"Всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик. Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления. И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон", — рассказал Глушаков.

По его мнению, уход Федуна с поста владельца "Спартака" стал неожиданным, однако его стоит поблагодарить за самые разные результаты и построенный собственный стадион красно-белых.