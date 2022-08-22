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22 августа, 12:14

Прощание с Дарьей Дугиной состоится в телецентре "Останкино" 23 августа

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, убитой 20 августа, состоится в московском телецентре "Останкино" 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телецентра.

"Прощание состоится в "Останкино" 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно", рассказали там.

"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам

"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам

Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

Обложка ©

vk / Darya Platonova

Александра Вишнякова
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