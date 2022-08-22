Исполнительницу убийства Дарьи Дугиной объявят в розыск для выдачи России
Всё, что осталось от внедорожника девушки. Обложка © LIFE
Гражданку Украины Наталью Вовк, которая является исполнительницей убийства журналистки Дарьи Дугиной, объявят в розыск для выдачи России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи", — сказал собеседник агентства.
Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.