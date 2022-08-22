Подозреваемая в убийстве Дугиной украинка могла въехать в Россию по поддельному паспорту
Гражданка Украины Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, могла въехать на территорию РФ по поддельным документам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорту", — сказал собеседник.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, сейчас бежавшая в Эстонию.
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t.me / СК РФ