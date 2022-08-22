Награда за "Спартак": Федун может получить самую большую яхту из стали в мире стоимостью $100 миллионов
Федун может стать обладателем уникальной яхты за $100 миллионов
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун может в 2023 году стать обладателем 67-метровой яхты Sparta, стоимость которой составляет 100 миллионов долларов. Об этом пишет "Матч ТВ".
Проектом строительства яхты занимается компания Arcon Yachts из Монако. Её производство началось в 2020 году на верфи компании Hessen в Нидерландах. На яхте будет оборудован пейзажный бассейн размером 6,5 метра, винтовая лестница, стеклянный лифт, соединяющий все три палубы, а также она получит ряд других особенностей. Отметим, что Sparta является самой большой яхтой из стали в мире.
Фото © Heesen Yachts BV
"Внутренние помещения гармонично соединяются с внешними пространствами, создавая идеальные условия для семейного отдыха. За счет приподнятой рулевой рубки яхте предан смелый и спортивный вид", — говорится в релизе компании Hessen.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
ТАСС / Sport-Express / Дарья Исаева