Закончилась эпоха: Что будет со "Спартаком" после ухода Леонида Федуна Почти 20 лет он был главным человеком в "Спартаке", но теперь пришло время новых людей в "народной" команде. 22 августа, 11:38 Леонид Федун. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Об этом говорили достаточно долго и давно, а болельщики нет-нет да и активно мечтали об этом: Леонид Федун продал "Спартак" и ушёл из клуба. Журналисты и инсайдеры писали это уже несколько месяцев, однако официально клуб и компания "ЛУКойл" сообщили об этом лишь сейчас. Эпоху Леонида Федуна в "Спартаке" будут помнить очень долго и крайне неоднозначно. Лайф вспоминает самые яркие периоды этих 18 лет и рассказывает, каким будет "Спартак" дальше.

Эпоха Федуна в "Спартаке": чемпионство, Зарема и тренерская чехарда

Леонид Федун пришёл в "Спартак" в далёком 2004 году, купив акции клуба у Андрея Червиченко. Тогда команда после золотого периода 90-х годов переживала непростые времена в начале нулевых. К примеру, в сезоне 2003 года "Спартак" занял лишь 10-е место в турнирной таблице, что стало худшим результатом команды в её постсоветской истории. К слову, повторить его "удалось" лишь по итогам сезона 2021/2022, который стал последним полным для Леонида Федуна.

Андрей Червиченко. Фото © ТАСС / ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА

Буквально-таки сразу "Спартак" начал возвращать былое величие. И пусть первый сезон спасти не удалось, но дальше красно-белые начали возвращаться в элиту. Три подряд вторых места в РПЛ — явный признак того, что "Спартак" снова был тот. Хотя болельщики, конечно же, ждали чемпионства. При этом хватало и скандалов. Например, главный тренер Станислав Черчесов в своё время ссылал в дубль легендарного Егора Титова.

Ещё один признак эпохи Федуна в "Спартаке": поиск хорошего главного тренера. Вспомнить всех специалистов без подсказки будет крайне непросто. Более-менее надолго получилось задержаться лишь у Валерия Карпина. Зато за это время в "Спартаке" были и Унаи Эмери, и Мурат Якин, и легенда клуба Дмитрий Аленичев.

За время работы Федуна в "Спартаке" красно-белые взяли лишь три трофея. С Массимо Каррерой клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок в 2017 году, а с Паоло Ваноли взял Кубок страны в 2022-м. Больше наград не было. Зато была хорошая работа Доменико Тедеско, который не стал оставаться в клубе из-за желания вернуться домой, или же спорная от Руя Витории, или же Олега Кононова.

Москва. 14 июля 2017 год. Игроки "Спартака", завоевавшие Суперкубок России по футболу, во время церемонии награждения после матча. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Навсегда запомнят и явление Заремы Салиховой — жены Леонида Федуна. Супруга владельца "Спартака" буквально за год стала самым ярким спикером по теме красно-белого клуба. Одно время она даже была в совете директоров клуба, однако и без этого её влияние на дела "Спартака" ощущалось достаточно серьёзно. Теперь же, судя по всему, Зарема Салихова, как и Леонид Федун, уходит на второй план. Хотя с радаров они вряд ли исчезнут.

"Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол. Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании "ЛУКойл" за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как "Спартак". Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров", — заявил Федун после своего ухода.

Каким будет "Спартак" дальше

Кто сменит Федуна — главный вопрос, которым задаются сейчас болельщики и эксперты. Официально известно лишь то, что акции "Спартака" и стадиона "Открытие банк арена" приобрела компания "ЛУКойл".

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

"В ближайшее время "ЛУКойл" планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии", — говорится в релизе нефтяной компании.

Судя по всему, главные изменения будут касаться не основной команды. В частности, ожидается переезд академии "Спартака" из Сокольников в Тушино. Там же будет построен универсальный спортивный зал и гостиница для болельщиков. Немаловажно и то, что "ЛУКойл" планирует продолжать развитие инфраструктуры, которая уже имеется у клуба.

По данным "Матч ТВ", новым босом "Спартака" может стать бывший руководитель РПЛ Ашот Хачатурянц. Его имя в этом смысле фигурировало несколько недель назад. Вполне вероятно, что на первых порах новый босс клуба будет продолжать политику Леонида Федуна. Особенно с учётом того, что сейчас "Спартак" идёт в числе лидеров чемпионата страны. Вряд ли кто-то захочет ломать этот фундамент.

Так или иначе, а эпоху Федуна в "Спартаке" будут помнить как крайне яркую, но неоднозначную. Большие победы сменялись кошмарными поражениями, а сам клуб, словно магнит, притягивал к себе странные скандалы. Таких историй можно вспомнить огромное количество. Теперь же "Спартаку" надо очиститься от этого и продолжать своё развитие.

"В "Спартаке" было столько непонятных иностранцев. Но сравните с "Зенитом", он берёт игроков сборной Бразилии, а "Спартак" — игроков сборной Люксембурга и Ямайки. И эти люди говорят о величии клуба. А когда Федун на первый план выпустил женщину, которая постоянно высказывала своё мнение и готова была разорвать всех, отвечая всем через прессу, "Спартак" стал вонючкой. Грубо говорю, конечно", — заявил "Матч ТВ" легендарный экс-игрок красно-белых Евгений Ловчев.

Так или иначе, но за 18 лет работы Федуну точно можно сказать спасибо. Пусть они были крайне тяжёлыми, но это была настоящая эпоха. Со взлётами и падениями, победами и поражениями. Важно, что "Спартак" обрёл дом и остался главной командой страны, даже несмотря на все результаты. Теперь красно-белых ждут новые времена. Какими они будут — загадка, но после себя Леонид Федун оставляет очень неплохое наследие.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей Что будет со "Спартаком" после ухода Леонида Федуна? 0 Ничего особенного. Клуб останется на примерно том же уровне Сильные изменения. Уйдёт много игроков и менеджеров, результаты улучшатся Всё сломается, а "Спартак" сильно упадёт вниз

Авторы Шамиль Гаджиев