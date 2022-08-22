Александр Дугин впервые выступил с обращением после гибели дочери
Политолог Александр Дугин, дочь которого погибла при подрыве автомобиля, впервые обратился к общественности после трагедии. Он поблагодарил всех за соболезнования и напомнил, что Дарья была прекрасной православной девушкой и патриотом, никогда не призывала к насилию и положила свою жизнь на алтарь победы нашей страны. Текст обращения политолога опубликовал в телеграм-канале его друг, бизнесмен Константин Малофеев.
"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществлённого нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Её выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили…", — сказал Дугин.
Он подчеркнул, что народ России нельзя сломить даже такими невыносимыми ударами. По его мнению, украинские националисты хотели "кровавым террором" подавить волю жителей страны, уязвить их, однако этого им не добиться. Дугин подчеркнул, что месть и возмездие россиянам не нужны, это слишком "мелко", РФ нужна только победа. Родители хотели воспитать Дарью "умницей и героем". Теперь она будет вдохновлять на подвиг сынов нашей Отчизны, убеждён Дугин.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, сейчас бежавшая в Эстонию.
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ТАСС / АР / Francesca Ebel