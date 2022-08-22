Александр Дугин впервые выступил с обращением после гибели дочери

Политолог Александр Дугин, дочь которого погибла при подрыве автомобиля, впервые обратился к общественности после трагедии. Он поблагодарил всех за соболезнования и напомнил, что Дарья была прекрасной православной девушкой и патриотом, никогда не призывала к насилию и положила свою жизнь на алтарь победы нашей страны. Текст обращения политолога опубликовал в телеграм-канале его друг, бизнесмен Константин Малофеев.

"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществлённого нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Её выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили…", — сказал Дугин.