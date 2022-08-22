Миколог оценил риск отравления грибов в Подмосковье смогом от лесных пожаров

Миколог Михаил Вишневский успокоил подмосковных грибников, заверив, что смог от лесных пожаров не сможет отравить грибы. Однако допустил, что отдельные их виды всё же могут пострадать при некоторых обстоятельствах, пишет РИАМО.

"На краткосрочное плодоношение грибов это, конечно, никак не повлияет. Дым и дым, грибам это более-менее всё равно", — заявил Вишневский.

Однако, в случае если это будет повторяться из года в год, в долгосрочной перспективе чувствительные к загрязнению виды грибов могут ощутить негативное влияние, заметил эксперт. Кроме того, он допустил, что изменения могут затронуть менее популярные среди жителей виды, которые почти никто не собирает.

"В первую очередь это чага, если мы говорим о древесных грибах, и всевозможные лишайники, особенно лекарственные. Это тоже грибы. Они чувствительны к загазованности, к загрязнению, в том числе и дымом", — пояснил миколог.