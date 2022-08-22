Миколог оценил риск отравления грибов в Подмосковье смогом от лесных пожаров
Миколог Вишневский оценил риск отравления грибов в Подмосковье смогом от лесных пожаров
Миколог Михаил Вишневский успокоил подмосковных грибников, заверив, что смог от лесных пожаров не сможет отравить грибы. Однако допустил, что отдельные их виды всё же могут пострадать при некоторых обстоятельствах, пишет РИАМО.
"На краткосрочное плодоношение грибов это, конечно, никак не повлияет. Дым и дым, грибам это более-менее всё равно", — заявил Вишневский.
Однако, в случае если это будет повторяться из года в год, в долгосрочной перспективе чувствительные к загрязнению виды грибов могут ощутить негативное влияние, заметил эксперт. Кроме того, он допустил, что изменения могут затронуть менее популярные среди жителей виды, которые почти никто не собирает.
"В первую очередь это чага, если мы говорим о древесных грибах, и всевозможные лишайники, особенно лекарственные. Это тоже грибы. Они чувствительны к загазованности, к загрязнению, в том числе и дымом", — пояснил миколог.
Эксперт также рассказал об опасности, которая всё же косвенно грозит и другим, более популярным грибам. По его словам, способствующая пожароопасности жара без холодных дождей не позволит грибницам хороший урожай.
Напомним, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе тем временем заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Как вчера уточнял Лайф, пожары в Рязанской области охватили 8,6 тысячи гектаров.
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