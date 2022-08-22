Собянин сообщил об усилении лесных пожаров в Рязанской области
Несмотря на принятые меры, лесные пожары в Рязанской области разгораются. В тушении огня задействовано уже почти девять тысяч человек. Работа осложняется в том числе тем, что на большой площади находится много очагов возгорания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший регион.
"По просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолётов, но тем не менее пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения", — рассказал московский мэр.
Он отметил, что группа, которая задействована в тушении пожара, была увеличена по просьбе Министерства природных ресурсов. Для локализации и ликвидации огня к работе также привлекли дополнительно 200 единиц техники.
Напомним, леса в Рязанской области горят уже около недели. Дым от них добрался даже до Москвы и Подмосковья. Ранее в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Огонь охватил уже более 8,6 тысячи гектаров. Вчера из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуировали посёлок Голованово.
ТАСС / Рюмин Александр