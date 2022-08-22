Собянин сообщил об усилении лесных пожаров в Рязанской области

Несмотря на принятые меры, лесные пожары в Рязанской области разгораются. В тушении огня задействовано уже почти девять тысяч человек. Работа осложняется в том числе тем, что на большой площади находится много очагов возгорания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший регион.

"По просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолётов, но тем не менее пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения", — рассказал московский мэр.