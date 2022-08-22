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22 августа, 12:49

В метавселенной Roblox впервые отметили День Государственного флага России

<p>В метавселенной Roblox появились российские флаги. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/skm_rus/2826?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РДШ — Российское движение школьников</a></p>

В метавселенной Roblox появились российские флаги. Фото © Telegram / РДШ — Российское движение школьников

В городе SuperCity в метавселенной Roblox, который создан Российским движением школьников, здания и билборды окрасились в цвета триколора. Об этом сообщили в самой организации.

"В метавселенной Roblox впервые отмечаем День Государственного флага РФ", написали создатели в телеграм-канале.

Они также пригласили желающих зайти в игру, где "понадобятся внимательность, знание истории появления Государственного флага РФ и быстрая реакция". Количество игроков с момента старта проекта выросло до 400 тысяч. Участники выполняют задания в виртуальном городе, чтобы преобразить его, и даже строят космодром.

Сотни автомобилей вышли на автопробег в Москве в честь Дня флага России

Сотни автомобилей вышли на автопробег в Москве в честь Дня флага России

Как писал Лайф, волонтёры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" развернули российский триколор на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Так на освобождённой территории отметили День флага РФ.

Татьяна Миссуми

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