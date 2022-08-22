В метавселенной Roblox впервые отметили День Государственного флага России
В метавселенной Roblox появились российские флаги. Фото © Telegram / РДШ — Российское движение школьников
В городе SuperCity в метавселенной Roblox, который создан Российским движением школьников, здания и билборды окрасились в цвета триколора. Об этом сообщили в самой организации.
"В метавселенной Roblox впервые отмечаем День Государственного флага РФ", — написали создатели в телеграм-канале.
Они также пригласили желающих зайти в игру, где "понадобятся внимательность, знание истории появления Государственного флага РФ и быстрая реакция". Количество игроков с момента старта проекта выросло до 400 тысяч. Участники выполняют задания в виртуальном городе, чтобы преобразить его, и даже строят космодром.
Как писал Лайф, волонтёры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" развернули российский триколор на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Так на освобождённой территории отметили День флага РФ.