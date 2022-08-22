Разыгранный актёр Маккеллен принял предложение "Зеленского" возглавить гей-парад в честь Бандеры

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонили британскому актёру Иэну Маккеллену, который сыграл Гендальфа во "Властелине колец" и Магнето в "Людях Х". В ходе беседы блогеры предложили актёру возглавить гей-парад в Киеве в честь Бандеры и открыть его поцелуем с Зеленским. На что Маккелен с радостью согласился.

Вован и Лексус обсудили гей-парады с актёром Иэном Маккелленом. Видео © t.me / Russiacalling

Британский артист, активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, сам вызвался приехать в столицу Украины, когда услышал, что там будет организован гей-парад. Также он призвал мэра города Виталия Кличко признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, во время беседы с пранкерами Маккелен показал "Зеленскому" театр кукол, а затем продемонстрировал меч со съёмок "Властелина колец", прокричав фирменную фразу Гендальфа: "Ты не пройдёшь!"