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22 августа, 12:46

Разыгранный актёр Маккеллен принял предложение "Зеленского" возглавить гей-парад в честь Бандеры

Актёр Иэн Маккеллен согласился возглавить гей-парад в Киеве в честь Бандеры

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонили британскому актёру Иэну Маккеллену, который сыграл Гендальфа во "Властелине колец" и Магнето в "Людях Х". В ходе беседы блогеры предложили актёру возглавить гей-парад в Киеве в честь Бандеры и открыть его поцелуем с Зеленским. На что Маккелен с радостью согласился.

Вован и Лексус обсудили гей-парады с актёром Иэном Маккелленом. Видео © t.me / Russiacalling

Британский артист, активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, сам вызвался приехать в столицу Украины, когда услышал, что там будет организован гей-парад. Также он призвал мэра города Виталия Кличко признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, во время беседы с пранкерами Маккелен показал "Зеленскому" театр кукол, а затем продемонстрировал меч со съёмок "Властелина колец", прокричав фирменную фразу Гендальфа: "Ты не пройдёшь!"

Мэры Берлина и Киева пытались выяснить, настоящие ли они

Мэры Берлина и Киева пытались выяснить, настоящие ли они

Напомним, Вован и Лексус не первый раз обсуждают тему сексуальных меньшинств с иностранными политиками и звёздами. В прошлый раз мэр Мадрида согласился провести гей-парад имени Бандеры и пригласил на него Кличко, от имени которого позвонили пранкеры. Глава города даже посчитал, что Бандера был иконой гей-сообщества Украины, и выразил сочувствие в связи с кончиной "такого человека".

Обложка ©

t.me / Russiacalling

Александра Васильева

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