Захарова уличила ЕС в желании создать тренировочные базы террористов для киевского режима

Европейский союз под видом создания миссии по подготовке украинских солдат на самом деле будет "натаскивать террористов для киевского режима". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", — написала она в телеграм-канале.